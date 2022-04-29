Daily Mail açıkladı: Love Island’a Türk oyuncu dahil oldu

İngiltere’de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) yarışması sık sık yarışmacıların cinsel ilişkiye girdiği anların ekrana yansımasıyla adından söz ettiriyor. İddialara göre yarışmaya oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu da katılıyor.
Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu (26), İngiltere’de yayınlanan ‘Love Island’ (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil oluyor.
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Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Londra-İstanbul arası mekik dokuyan oyuncu, 6 Haziran’da villaya ayak basacak.
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Geçen sezon ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ dizisinde rol alan Ekin Su için “Villada herkes bu yaz onun peşinden koşacak” yorumu yapıldı.
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The Sun Scottish gazetesi de ‘Türk Lokumu’ başlıklı haberinde “Love Island, oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu ile sözleşme imzaladı” diye yazdı.
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Ekin Su’nun Instagram’da 346 bin takipçisi var.
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