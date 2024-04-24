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Nuri Alço’nun son durumu belli oldu

Nuri Alço’nun son durumu belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2024 - 10:50
Birkaç hafta önce rahatsızlanan ve kalp pili takılan oyuncu Nuri Alço hastaneden taburcu oldu.

Yeşilçam’a iz bırakmış usta oyunculardan biri olan 72 yaşındaki Nuri Alço, 6 Nisan’da Eskişehir’deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

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Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye getirilen usta oyuncu, ilk muayenesinin yapılmasının ardından tedbirli olarak yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan ilk muayenenin sonucunda usta oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

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Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi sona eren Nuri Alço, daha sonra ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Kalp pili takılan Nuri Alço hastaneden taburcu oldu.

Burcu Alço, sosyal medya hesabından eşinin bir fotoğrafını “Terk etmedi sevdan beni. 17 gün sonra şükürler olsun” notu ile paylaştı.

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