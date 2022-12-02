Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı!

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı!
5 views
02 Aralık 2022 - 16:11
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen golfçü Paige Spiranac, Dünya Kupası şerefine Cristiano Ronaldo’nun da dahil olduğu bir dizi efsanevi futbol kutlamasını yeniden canlandırdı. Topla fileleri havalandıran güzel sporcunun twerk hareketi ise beğeni rekoru kırdı.
Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı! - Sayfa 1

Dünyanın en güzel kadını unvanını alan golfçü Paige Spiranac sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı! - Sayfa 2

Daha çok golf sporuyla ilgili paylaşımlarıyla öne çıkan ünlü isim, Katar’da başlayan Dünya Kupası nedeniyle şu sıralara futbola merak sardı.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı! - Sayfa 3

YILDIZ FUTBOLCULARI TAKLİT ETTİ

Eski profesyonel golfçü Spiranac, Yıllar boyunca bazı unutulmaz kutlamaları yeniden canlandırdı ve takipçilerden bu hareketlerin kime ait olduğunu bilmelerini istedi.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı! - Sayfa 4

TWERK HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

İlk denemesi, Ağustos ayında Kansas City Current için bir penaltı attıktan sonra twerk yapmadan önce sakat numarası yapan Amerikalı orta saha oyuncusu Lo’eau LaBonta’nın hareketiydi.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı! - Sayfa 5

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Bruno Fernandes, Ronaldo, Erling Haaland, Lioness Chloe Kelly gibi yıldız futbolcuları taklit eden güzel sporcunun paylaşımı hayranları tarafından çok beğenildi.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı! - Sayfa 6

İşte güzel ismin o videosu:

623
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu ağlattı! Herkes o anları paylaşıyor…Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu ağlattı! Herkes o anları paylaşıyor…
Ece Dağıstan ile boşanan Fazıl Say’a Tuğba Ekinci’den olay yorum! “Ben alırım seni…”Ece Dağıstan ile boşanan Fazıl Say’a Tuğba Ekinci’den olay yorum! “Ben alırım seni…”
Dilan Çicek Deniz kendini anlattı! “Vücudumla barışık değilim”Dilan Çicek Deniz kendini anlattı! “Vücudumla barışık değilim”
Son haftanın en popüler kadın oyuncusu belli oldu!Son haftanın en popüler kadın oyuncusu belli oldu!
Üç ay önce üçüncü kez doğum yapmıştı: Hiç fark yok!Üç ay önce üçüncü kez doğum yapmıştı: Hiç fark yok!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan hemen önce paylaşmış…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Ve Kremlin sessizliğini bozdu… ABD’nin ‘Putin’ teklifine Rusya’dan yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TFF’den Fenerbahçe’ye Mauricio Lemos cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’dan Icardi açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SALAK SALAK MAGAZİNCİLER YOK BURDA BUKET HANIM!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ‘market’ çıkışı! ‘128 milyar doları da…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altılı Masa’nın ‘kabine’ formülü ortaya çıktı! Ne kadar oy alınırsa o kadar da…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu ağlattı! Herkes o anları paylaşıyor…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !