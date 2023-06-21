Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi

Yapay zeka ile oluşturulan görsellere yeni bir seri eklendi. Türk dizilerinin sevilen ama kavuşamayan çiftlerine mutlu son çizildi.

Sosyal medyada yaptığı yapay zeka çizimlerine bir yenisini ekleyen Teginart bu sefer Türk dizilerine yer verdi. Kavuşamayan çiftlere “Mutlu sonlar gerçek olsaydı… ” diyerek mutlu sonlar çizdi son çizdi.

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Yapay zeka ile mutlu son çizilen o çiftler: Kurtlar Vadisi

Polat ve Elif

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Ezel

Ömer ve Eyşan

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Gönül ve Mete

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Leyla ile Mecnun

Mecnun ve Leyla (1. sezon Leyla)

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Behzat Ç.

Behzat ve Esra

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Poyraz Karayel

Poyraz ve Ayşegül

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