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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi

Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Haziran 2023 - 16:51

Yapay zeka ile oluşturulan görsellere yeni bir seri eklendi. Türk dizilerinin sevilen ama kavuşamayan çiftlerine mutlu son çizildi.

Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 1

Sosyal medyada yaptığı yapay zeka çizimlerine bir yenisini ekleyen Teginart bu sefer Türk dizilerine yer verdi. Kavuşamayan çiftlere “Mutlu sonlar gerçek olsaydı… ” diyerek mutlu sonlar çizdi son çizdi.

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 2

Yapay zeka ile mutlu son çizilen o çiftler:

Kurtlar Vadisi
Polat ve Elif

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 3

Ezel
Ömer ve Eyşan

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 4

Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Gönül ve Mete

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 5

Leyla ile Mecnun
Mecnun ve Leyla (1. sezon Leyla)

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 6

 

Behzat Ç.
Behzat ve Esra

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 7

Poyraz Karayel
Poyraz ve Ayşegül

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 8

Issız Adam
Ada ve Alper

Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 9

Selvi Boylum Al Yazmalım
Asya ve İlyas

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 10

İncir Reçeli
Metin ve Duygu

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Sayfa 11

Aşk-ı Memnu
Bihter ve Behlül

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