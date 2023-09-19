İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘ittifak’ çıkışı! ‘Buna Meral Akşener de dahil…’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener’den gelen ‘ittifak yok’ çıkışını değerlendirdi. Yerel seçimlerde ittifak zemini oluşabileceğini söyleyen İmamoğlu, ‘İstanbul ittifakı’ vurgusu yaptı. İmamoğlu, “Makul görüşmeler için uygun zeminlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Buna Akşener de dahil” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim ittifakına kapıları kapatan İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sözlerini değerlendirdi.

Akşener’in “İttifak yok” çıkışlarına karşın ‘İstanbul ittifakı’ vurgusu yapan İmamoğlu, “İttifak zemini yerel seçimler öncesinde oluşabilir” yorumunu yaptı.

‘İSTANBUL İTTİFAKININ KURULABİLECEĞİNE İNANIYORUM’

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu liderler seviyesinde olan münazaralara buradan söz söylemeyi doğru bulmuyorum. 2019 yılında büyük bir İstanbul ittifakı ile tarihi bir zafere ulaşmıştık. Demokrasiye yapılmak istenen ağır darbeleri ortadan kaldırdı, önemli bir ittifak süreciydi. Ben İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum. Bu konuşmalar ifade edilecektir ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır. Buna Akşener de dahil.”