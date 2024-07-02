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Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti

Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Temmuz 2024 - 13:48
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı, eski Adalet Partisi milletvekili Nilüfer Gürsoy 103 yaşında hayatını kaybetti.

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