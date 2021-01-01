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Hande Erçel’in Dekolteli New York Pozuna Beğeni Yağdı

Hande Erçel’in Dekolteli New York Pozuna Beğeni Yağdı
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30 Ekim 2021 - 9:50

Hande Erçel’in Dekolteli New York Pozuna Beğeni Yağdı

Hande Erçel, oyuncu arkadaşı Bensu Soral ile birlikte New York’a gitti. Bol bol paylaşım yapan Hande Erçel’in son fotoğrafı göz kamaştırdı.

Hande Erçel&#39;in Dekolteli New York Pozuna Beğeni Yağdı - Medyafaresi.com Mobil

En son FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu Hande Erçel gündemden düşmüyor. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla çok konuşulan güzel oyuncu dizinin final yapmasının ardından soluğu ABD’de aldı. Sosyal medya hesabından sürekli paylaşım yapan Erçel’in son fotoğrafına ise milyonlarca beğeni geldi.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında olan Erçel, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 25 milyon takipçisi olan Erçel’in yeni karelerine kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi.

Hande Erçel&#39;in dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

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