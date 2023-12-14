Savcı odasında fotoğraf çektiren avukatla ilgili yeni gelişme.

İstanbul Barosu’na bağlı olan ve binlerce takipçisi bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın, Çağlayan Adliyesi’nde görevli bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması gündem oldu.

Yorumların ardından hesabını kapatan Tekışık, “Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fotoğrafın altına “Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim” ifadelerini yazması dikkat çeken Avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafın çekildiği odanın sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Patronlar Dünyası’na konuşan avukat Tekışık sözlerine şöyle devam etti:

Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen Google’da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok.

Gerçek Gündem’in adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tekışık’ın fotoğraf çekildiği oda bir terör savcısına aitti. Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafın çekildiği odanın sahibi olan terör savcısı hakkında idari soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFIN ALTINA YAZDIĞI SÖZÜN ANLAMI NE

Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın sosyal medya hesabında fotoğraflarının altında paylaştığı, “Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım, ya da öğrenirim” sözleri Nelson Mandela’ya ait çıktı.

GÜNEY AFRİKA’NIN İLK SİYAHİ AVUKATI

Güney Afrika’nın ırkçılık karşıtı demokrasi kahramanı Nelson Mandela, kıtanın en önde gelen üniversitelerinden Witwatersrand’in o dönem “tek siyahi öğrencisi” olarak hukuk eğitimi gördü ve Güney Afrika’nın “ilk siyahi avukatı” olarak tarihe geçti.

O SÖZLERİN MANDELA’YA AİT OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDU?

Türkiye‘nin konuştuğu avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi’nde savcı odasında çektirdiği fotoğrafların altına paylaştığı o sözlerin kendisi gibi avukat olan halk kahramanı, demokrasi öncüsü, ırkçılık karşıtı Nelson Mandela’ya ait olduğunu biliyor muydu? Bu konu hakkında bir bilgi edinilemedi.

26 YILI CEZAEVİNDE GEÇTİ

Yıllar önce Güney Afrika’da ırkçılık karşıtı mücadele veren Nelson Mandela, mücadelesine uluslararası destek aramak için, Afrika turuna çıktı, İngiltere’yi ziyaret etti.

Mandela ülkesine döndükten sonra halkı kışkırtmak, hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanarak idamla yargılandı ve 1964’te ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Cape Town kenti açıklarındaki Robben Adası Hapishanesine gönderildi. Mandela, 1964-1982 arasında 26 yıl hapis yattı.

ÜLKESİNİN İLK SİYAHİ BAŞKANI OLDU

Mandela, serbest bırakılmasının ardından apartheid rejimine karşı uluslararası desteği pekiştirmek üzere ABD, İngiltere, Fransa, Vatikan, Küba, Endonezya, Malezya, Japonya ve Avustralya ile bazı Afrika ülkelerini ziyaret ederek, George Bush, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Fidel Castro gibi dönemin dünya siyasetinin önde gelen isimleriyle temas kurdu.

Uluslararası toplumun desteğini arkasına almayı başaran Mandela, geçen ay hayatını kaybeden apartheid rejiminin son Devlet Başkanı F. W. de Klerk’ün de desteğiyle, beyaz azınlık yönetiminden çok kültürlü demokrasiye geçiş sürecine liderlik etti.

Mandela, bu süreçte barışa katkılarından ötürü, 1993 yılında De Klerk ile Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

ANC’nin lideri olarak, ülke tarihinin ilk demokratik seçimi olan 1994 seçimini kazanan Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi başkanı oldu.

Mandela iktidarı döneminde ülkede ulusal uzlaşıyı sağlayarak, farklı renklerin ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir toplumun inşasına önemli katkılar sağladı.

O SÖZÜ İLHAM KAYNAĞI OLDU

İkonik Güney Afrika lideri Nelson Mandela’nın ünlü bir sözü vardı:

Asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim.

Bu söz, dünyanın her yerindeki insanlara belli noktalarda ilham verdi.

Onlardan biri de, savcı odasında çektirdiği fotoğrafların altına sözlerin sahibini ve mücadelesini kim bilir belki de bile bilmeden yazan avukat Buket Nurşah Tekışık’dı.