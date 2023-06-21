YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Üniversite öğrencisi Ayşem Güngör, Beşiktaş’ta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği bir kafe restoranda, ünlü yapımcı Şükrü Avşar’ın dikkatini çekti. Bu tesadüfi buluşma, genç kız için büyük bir sürpriz oldu. Ünlü yapımcı, Ayşem’e yönelerek, “Oyunculuk yapmak ister misin?” sorusunu sordu. Ayşem heyecanla, “Çok isterim ama bilmiyorum,” cevabını verdi. Bunun üzerine ünlü yapımcı, Ayşem Güngör’e, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk okuluna gitmesini önerdi. “Okulu bitirdikten sonra bana gel. Seni bir sinema filmi ve dizide oynatacağım,” diyerek genç kıza bir teklif sundu .

Bu olay karşısından şok olan Güngör “hiç aklımda yoktu şok oldum arkadaşlarımla birlikte şok oldum Şükrü beyin dediği gibi okula gidip iyi bir oyuncu olacağını belirti.