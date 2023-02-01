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Yalı Çapkını’nda bekaret sahnesine tepki yağdı

Yalı Çapkını’nda bekaret sahnesine tepki yağdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2023 - 15:06
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını’nın 35. bölümü merakla beklenirken çekimlerden bazı kareler sosyal medyaya düştü. Dizideki ‘bekaret sorgulama’ sahnesi ise diziyi sevenlerin tepkisini çekti.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını’nın 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımına; birbirlerinden koparılan Ferit ile Seyran’ın tüm baskılara rağmen aşkları için mücadelesi ve Seyran’ı takıntı haline getiren Tarık’ın önce Orhan’ı tehdit etmesi ardından da Kazım’a “Namusunu temizle” diyerek silah uzatması damga vurdu.

Diziye dair bazı sahneler de sosyal medyada gündem oldu. Yalı Çapkını hayranları dizide bekaret sorgulama’ sahnesinden ve şiddet sahnesinden çok rahatsız oldu.

‘ŞiddetedurdeYalıÇapkını’ hastag’i açan fanlar bu konuda tepkiliydi.

Yalı Çapkını fanları “Bu sahne iğrençtir iyi niyetli değildir“, “Şiddet sahnesi görmek istemiyoruz“, “Şiddet pornosundan uzak durun” eleştirilerinde bulundu.

İşte yapılan bazı yorumlar:

SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

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