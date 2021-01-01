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Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti…

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti…
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19 Kasım 2021 - 14:50

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti…

Survivor yarışmasıyla şöhretine şöhret katan futbolcu Aycan Yanaç yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyordu. Survivor Aycan son olarak da iddialı elbisesiyle hayranlarından beğeni topladı.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 1

Survivor All Star yarışmacıları arasında anılan Aycan Yanaç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 2

Yarışma boyunca yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ve ardından da özel hayatıyla da merak edilen Survivor Aycan iddialı elbisesiyle beğeni topladı.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 3

Bir süre önce çene estetiği yapan Survivor Aycan’ın bu hali takipçilerini ikiye bölmüştü.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 4

Estetikle değişimi sonrası sık sık yaz tatili paylaşımlarıyla hayranlarından ilgi gören Aycan yeni beğeni üstüne beğeni aldı.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 5

Takipçileri “Bu ne güzellik” yorumları yağdırdı.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 6

İşte o kareler…

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 7

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 8

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 9

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 10

Survivor Aycan’ın bu iddialı görüntüsüne ilk yorum yapanlardan biri de Mert Öcal oldu.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 11

Mert Öcal Almanca “Hazır mısın Aycan?” yazdı. Öcal’ın bu sorusunu ne için sorduğu merak konusu oldu.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 12

Aycan Yanaç ise arkadaşının bu yorumuna gülerek yanıt verdi.

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 13

İşte o yorumlar…

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 14

Aycan Yanaç, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

İşte o karelerden bazıları…

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 17

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 19

Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti… - Sayfa 33

 

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