Survivor Aycan Yanaç derin yırtmaçlı tarzıyla mest etti! ‘Hazır mısın?’ notu dikkat çekti…
Survivor yarışmasıyla şöhretine şöhret katan futbolcu Aycan Yanaç yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyordu. Survivor Aycan son olarak da iddialı elbisesiyle hayranlarından beğeni topladı.
Survivor All Star yarışmacıları arasında anılan Aycan Yanaç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Yarışma boyunca yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ve ardından da özel hayatıyla da merak edilen Survivor Aycan iddialı elbisesiyle beğeni topladı.
Bir süre önce çene estetiği yapan Survivor Aycan’ın bu hali takipçilerini ikiye bölmüştü.
Estetikle değişimi sonrası sık sık yaz tatili paylaşımlarıyla hayranlarından ilgi gören Aycan yeni beğeni üstüne beğeni aldı.
Takipçileri “Bu ne güzellik” yorumları yağdırdı.
İşte o kareler…
Survivor Aycan’ın bu iddialı görüntüsüne ilk yorum yapanlardan biri de Mert Öcal oldu.
Mert Öcal Almanca “Hazır mısın Aycan?” yazdı. Öcal’ın bu sorusunu ne için sorduğu merak konusu oldu.
Aycan Yanaç ise arkadaşının bu yorumuna gülerek yanıt verdi.
İşte o yorumlar…
Aycan Yanaç, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.
İşte o karelerden bazıları…