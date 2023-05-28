Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor

Sevilen şarkıları yeniden seslendirerek ünlü olan şarkıcı Zeynep Bastık’ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf sosyal medyayı yıktı. İç çamaşırıyla poz veren şarkıcıya bir kullanıcı, “Abla külodun gözüküyor” yorumunu yaptı.
Sevilen şarkıları yeniden seslendirerek ünlü olan şarkıcı Zeynep Bastık’ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf sosyal medyayı yıktı.
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İç çamaşırıyla poz veren şarkıcıya bir kullanıcı, “Abla külodun gözüküyor” yorumunu yaptı.
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Şimdilerde ilk çıktığından bambaşka bir tarz ile sık sık gündem olan şarkıcı Zeynep Bastık’ın her hareketi olay olmaya devam ediyor.
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Sosyal medyadan paylaştığı iç çamaşırlı pozu da sosyal medyayı yıktı. Şarkıcıya hem iyi hem de kötü yorumlar yapılırken, bir kullanıcı “Abla külodun gözüküyor” yorumunu yaptı.
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İşte sosyal medyayı yıkan o fotoğraf
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Öte yandın Bastık cesur fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…
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