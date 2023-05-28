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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor

Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mayıs 2023 - 12:13

Sevilen şarkıları yeniden seslendirerek ünlü olan şarkıcı Zeynep Bastık’ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf sosyal medyayı yıktı. İç çamaşırıyla poz veren şarkıcıya bir kullanıcı, “Abla külodun gözüküyor” yorumunu yaptı.

Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 1

Sevilen şarkıları yeniden seslendirerek ünlü olan şarkıcı Zeynep Bastık’ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf sosyal medyayı yıktı.

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 2

İç çamaşırıyla poz veren şarkıcıya bir kullanıcı, “Abla külodun gözüküyor” yorumunu yaptı.

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 3

Şimdilerde ilk çıktığından bambaşka bir tarz ile sık sık gündem olan şarkıcı Zeynep Bastık’ın her hareketi olay olmaya devam ediyor.

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 4

Sosyal medyadan paylaştığı iç çamaşırlı pozu da sosyal medyayı yıktı. Şarkıcıya hem iyi hem de kötü yorumlar yapılırken, bir kullanıcı “Abla külodun gözüküyor” yorumunu yaptı.

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 5

İşte sosyal medyayı yıkan o fotoğraf

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 6

Öte yandın Bastık cesur fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 7

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 8

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 9

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 10

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 11

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 12

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 13

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 14

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 15

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 16

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 17

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 18

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Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı: Abla külodun gözüküyor - Sayfa 19

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