Maliye’nin Radarına Takılan Ünlü İsimler Açıklandı: 150 Sanatçıya Vergi İncelemesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından yürütülen vergi denetimleri kapsamında, 150 kişinin gelir beyanları ile gerçek kazançları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde bazı ünlü isimlerin dünya çapında liralık gelirlerinin eksik beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

1,5 Milyar TL’lik Kayıp Gelir Ortaya Çıktı

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Vergi Denetim Kurulu’nun araştırmaları sonucu yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’nin kayıt dışı kaldığı belirlendi. Özellikle bir oyuncunun 100 milyon TL’den fazla kazancını beyan dışında bıraktığı tespit edildi.

İncelemeye Takılan Ünlü İsimler Belli Oldu

İncelemeye göre 150 sanatçı bulunuyor, şu ana kadar 8 ismin belli olduğu belirtiliyor. Vergi Denetim Kurulu’nun radarına giren bu isimler şöyle:

Serenay Sarıkaya

Halit Ergenç

Duman (Müzik Grubu)

Mert Demir

Bergüzar Korel

Hadise

Gülşen

Melike Şahin

Vergi Kaçakçılığına Sıkı Takip

Maliye Bakanlığı’nın son dönemde yürüttüğü genel vergi denetimleri kapsamında sanat, spor ve nüfuz dünyasından birçok ismin ayrıntılı incelemeye alındığı belirtiliyor. Bu süreçte, sanatçıların ve diğer yüksek gelirlerini elde ettikleri beyan ettikleri gelirler ile gerçek kazançları arasındaki farkların detaylı bir şekilde incelendiği ifade ediliyor.

Vergi Denetim Kurulu, özellikle yüksek gelir elde eden kesimlerde vergi kayıplarını minimuma indirme için sıkı bir şekilde sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde denetime giren diğer ünlü isimlerin açıklanabileceği belirtiliyor.

📌 Sizce vergi kaçıran sanatçılara nasıl bir yaptırım uygulanmalı? Görüşlerinizi bildirin!