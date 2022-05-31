Melisa Döngel esmer fotoğrafıyla nefes kesti! Beğeni yağmuruna tutuldu

Final yapan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Döngel son paylaşımıyla dudak uçuklattı. Güzel oyuncu cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Daha önce Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve sonrasında Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ve İlhan Şen ile birlikte başrolü paylaşan Melisa Döngel’in sosyal medya paylaşımı olay yarattı.
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Döngel son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Esmer haliyle çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Döngel’in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte, Melisa Döngel’in sosyal medyayı sallayan karesi…