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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi!

Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ağustos 2023 - 11:44
Serdar Ortaç’ın cinsiyetçi sözlerine eski eşi Chloe Loughnan’dan yanıt geldi.

Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 1

Son dönemlerde TikTok’ta açtığı canlı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç, cinsiyetçi söylemlerle eski eşi Chloe Loughnan’ı hedef almasıyla tepki çektmişti. Serdar Ortaç’ın kendisiyle ilgili açıklamaları, Chloe Loughnan’ı sinirlendirdi.

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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 2

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Serdar Ortaç, geçen günlerde sosyal medyada bir canlı yayın yaparak eski eşi hakkında “İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; teşekkür ederim…” ifadelerini kullanmıştı.

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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 3

Hürriyet’in haberine göre, önceki gün sevgilisi Fergus Hennessy ile Nişantaşı’nda görüntülenen Chloe Loughnan’a Serdar Ortaç’ın bu açıklaması soruldu.

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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 4

Ünlü manken şöyle konuştu:

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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 5

“Ben yorum yapmak istemiyorum. Herhalde özel hayatında sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil, bütün kadınlar için sert sözler söylemiş.”

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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 6
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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 7
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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 17
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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 18
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Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi! - Sayfa 19

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