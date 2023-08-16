Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşini sinirlendirdi!

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Serdar Ortaç, geçen günlerde sosyal medyada bir canlı yayın yaparak eski eşi hakkında “İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; teşekkür ederim…” ifadelerini kullanmıştı.