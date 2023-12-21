Yabancı basın Merkez Bankası’nın faiz kararını böyle gördü

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü faiz artışı yabancı basında geniş yer buldu.
Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 250 baz puan artışla yüzde 42,5’e yükseltti ve faiz artışlarına gelecek ay son noktayı koyacağı sinyalini verdii.
Önde gelen yabancı basın kuruluşlarının faiz artışına ilişkin haberleri şöyle oldu:
BLOOMBERG
ABD’li finans ajansı Bloomberg konu ile ilgili haberinde, Merkez Bankası’nın radikal faiz artışı politikasında frene basmasının beklendiğini belirtirken asgari ücret zammının enflasyon beklentilerini değiştirebileceği aktarıldı.
Haberde, “Bankanın, Türkiye’nin politika faizini yüzde 8,5 seviyesinden yükselten agresif sıkılaştırmanın hızını yavaşlatması bekleniyor” ifadeleri yer aldı.
Beril Akman imzalı haberde ayrıca, “Enflasyon üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne alındığında, asgari ücrete yeni yılda yapılacak bir artış otoritelerin öngördüğü politika yolunu değiştirebilir” ifadelerine yer verildi.
REUTERS
İngiliz haber ajansı Reuters faiz artışı ile ilgili haberinde, Türkiye’nin yeni ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcıyı çekmeyi amaçladığını ancak yüksek faizlerin de ekonomide problemlere neden olduğunu belirtti.
Hafize Gaye Erkan döneminde toplam 3 bin 400 puan faiz artırıldığını hatırlatan ajans, “U dönüşü politikası aynı zamanda kronik ticaret açıklarını ve tükenen döviz rezervlerini ele almayı ve yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlıyor” dedi.
Haberde ayrıca yüksek faizlerin son iki yılda yaşanan hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak için borçlanan Türkler üzerinde baskı yarattığı belirtildi.
WALL STREET JOURNAL
ABD’li finans gazetesi WSJ’de yer alan haberde “Merkez Bankası art arda yedinci kez faiz oranını artırdı ancak artışın hızını yavaşlatarak parasal sıkılığın enflasyonu yavaşlatmak için gereken orana yakın olduğunun sinyalini verdi” ifadelerine yer verildi.
Ed Frankl imzalı habere göre, Merkez’in faiz artışı kararı, yaz boyunca artmaya devam eden enflasyonun kasımda yüzde 62’ye yükselmesinin ardından geldi.
Haberde liranın yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yüzde 36 değer kaybettiği hatırlatılırken döviz rezervlerinde devam eden artışların, cari işlemler fazlasının ve lira cinsinden varlıklara yönelik iç ve dış talebin artışı da hatırlatıldı.
FINANCIAL TIMES
İngiliz finans gazetesi Financial Times haberinde ise, Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasından önce, Erdoğan’ın borçlanma maliyetlerini çok düşük seviyelerde tutmakta ısrar etmesi nedeniyle banka faiz oranlarının yüzde 8,5 olduğu, bu kararla birlikte ülkenin 7 kez üst üste faiz artırıdığı hatırlatıldı.
Adam Samson imzalı haberde, “Erdoğan, mayıstan bu yana daha ortodoks ekonomi politikalarına doğru bir geçişe izin verdi. Ancak kasım ayında yüzde 60’ın üzerinde seyreden enflasyonun soğumaya başlaması aylar alabilir” ifadelerine yer verildi.