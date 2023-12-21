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Yabancı basın Merkez Bankası’nın faiz kararını böyle gördü

Yabancı basın Merkez Bankası’nın faiz kararını böyle gördü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Aralık 2023 - 18:01
Merkez Bankası’nın faiz artışı dış basında da yankı buldu. İşte yabancı ajansların yorumları…

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