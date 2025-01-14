FRANSA’DA SAHTE “BRAD PITT” TARAFINDAN 830 BİN EURO DOLANDIRILDI

Fransa’da, kendisini ünlü oyuncu Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcı, 53 yaşındaki Anne isimli bir kadını hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir zarara uğrattı. Dolandırıcı, sosyal medya üzerinden Anne ile iletişim kurarak, yaklaşık 830 bin euro değerinde dolandırıcılık yaptı.

Brad Pitt’le Sevgili Olduğunu Sandı

2023 yılında başlayan olayda, dolandırıcı, Anne’i Facebook üzerinden kendisinin Brad Pitt olduğuna inandırdı. Dolandırıcı, Anne’in şüphelenmemesi için yapay zeka kullanarak Brad Pitt’e benzeyen sahte video ve fotoğraflar gönderdi.

Milyoner Kocasını Bıraktı

Dolandırıcının sürekli evlilik teklifleri ve romantik mesajlarıyla ikna olan Anne, kocasından boşanarak yaklaşık 800 bin euro tazminat aldı. Bu parayı ele geçirmeyi hedefleyen dolandırıcı, kanser tedavisi, gümrük vergisi ve lüks hediyeler gibi bahanelerle kadından para talep etti.

Kanser Yalanıyla Söğüşledi

Dolandırıcı, yapay zeka tarafından oluşturulan Brad Pitt’in hastane yatağındaki görüntülerini paylaşarak böbrek kanseri olduğunu iddia etti. Anne, sevgilisinin tedavi masraflarını karşılamak için birikimlerini dolandırıcıya gönderdi.

Gerçek Ortaya Çıktı

Anne, gerçek Brad Pitt’in sevgilisi Ines de Ramon ile çekilmiş fotoğraflarını gördüğünde kandırıldığını fark etti. Dolandırıcılık olayını anlayan kadın, 2024 yılında şikayette bulundu ve dava açtı.

Depresyon Tedavisi Görüyor

Dolandırıcılığın ardından Anne’in psikolojik durumu kötüleşti ve şu anda bir klinikte şiddetli depresyon tedavisi görüyor. Fransız polisi, dolandırıcıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/