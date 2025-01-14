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YILMAZ ÖZDİL HASTANEYE KALDIRILDI: KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirmesi sonucu İstanbul’daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Özdil’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, sevenleri arasında endişeye yol açtı.

Operasyon Yapıldı, Anjiyo Planlanıyor
Bugün gerçekleştirilen acil bir müdahaleyle kalp damarlarından biri açılan Yılmaz Özdil’e, yarın yapılacak anjiyo ile iki damarının daha açılacağı öğrenildi.

Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama
YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla gündemde olan Özdil, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Özdil, şu ifadeleri kullandı:
“Sürpriz bir sağlık sorunu. Herkese sevgiler.”

Hayranları Endişeli
Özdil’in sağlık sorunlarıyla ilgili haberler üzerine sosyal medyada birçok kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazeteciye yakın kaynaklar, Özdil’in durumunun yakından takip edildiğini ve tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini bildirdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

YILMAZ ÖZDİL HASTANEYE KALDIRILDI: KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
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