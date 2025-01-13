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Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam: Vatandaşlar Tepkili

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 13 Ocak 2025 tarihinde Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerinde yeni zamanların şahsiyetlerini koydu. Yapılan zamların ardından bilet fiyatlarındaki artış oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Vatandaşlar, yeni fiyatların bütçelerini zorladığını belirterek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Zamlı Bilet Fiyatları Gündemde

Yeni tarifelerle birlikte bazı güzergâhlarda bilet fiyatları şu şekilde güncellendi:

  • Ankara-İstanbul : 540 TL’den 780 TL’ye açılma %44,4 oranında arttı.
  • Ankara-Konya : 250 TL’den 360 TL’ye yükselerek %44’lük bir artış yaşandı.
  • Ankara-Eskişehir : 280 TL’den 390 TL’ye %39 oranında zamlandı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından gösterilen, zam oranlarının enflasyon ve yeniden değerleme tutarlarının altında tutulduğu ifade edildi. Ancak bu artışın günlük yaşam maliyetine ciddi bir yük bindirdiğini belirtiyor.

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Siyasetten ve Vatandaşlardan Tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, zam oranlarının enflasyon oranlarını aştığını belirtti. Yavuzyılmaz, organizasyonun ulaşım masraflarını karşılamakta daha da zorlanacağına dikkat çekti. Pek çok vatandaş da sosyal medya platformlarında, yeni tarifelerin olumsuz etkilerini dile getirdi.

Ulaşımda Yeni Alternatifler Aranıyor

Yüksek Hızlı Tren biletlerinin fiyatlarının artmasıyla birlikte, daha ekonomik ulaşım yöntemleri değerlendirmeye yöneliyor. Otobüs firmalarının fiyatlarıyla karşılaştırıldığında YHT bilet fiyatlarının artması, kapasitede talebin devamına neden olabilir. Bu durum, otobüs ve araç paylaşımı gibi alternatif yöntemlerin öne çıkmasının nedeni olabilir.

Zamların Gerekçesi Ne?

Yetkililer, bilet fiyatlarının güncellenmesinin gerekçelerini, artan fiyatları ve ekonomik göstergeler olarak açıkladı. Ancak bu açıklama, performans açısından tatmin edici değil. Zamların, toplu taşımayı teşvik etmek yerine bireysel araçla artırılabileceği konulardaki endişeler dile getiriliyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam: Vatandaşlar Tepkili
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