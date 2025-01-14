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SÜPER LİG’DE 19. HAFTANIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU VE 20. HAFTANIN FİKSTÜRÜ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Süper Lig’in 19. haftası sona erdi ve sezonun ilk yarısı tamamlandı. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı koruyarak zirvede yer aldı. Beşiktaş ise 3 maçlık galibiyet hasretini Bodrum FK’yi mağlup ederek sonlandırdı.

19. Hafta Sonuçları

  • Kayserispor-Samsunspor: 0-1
  • Hatayspor-Rizespor: 1-2
  • Beşiktaş-Bodrum FK: 2-1
  • Sivasspor-Alanyaspor: 1-1
  • Trabzonspor-Antalyaspor: 5-0
  • Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0
  • Başakşehir-Galatasaray: 1-2
  • Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3
  • Göztepe-Kasımpaşa: 5-0

Puan Durumu (19. Hafta Sonrası)

  1. Galatasaray – 50 Puan
  2. Fenerbahçe – 42 Puan
  3. Trabzonspor – 38 Puan
  4. Beşiktaş – 36 Puan
  5. Adana Demirspor – 34 Puan

(Tam puan durumu için diğer takımların sıralamaları detaylandırılabilir.)

20. Hafta Fikstürü

  • 17 Ocak Cuma
    20.00 Hatayspor-Galatasaray
  • 18 Ocak Cumartesi
    13.30 Başakşehir-Rizespor
    16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK
    19.00 Beşiktaş-Samsunspor
  • 19 Ocak Pazar
    13.30 Göztepe-Antalyaspor
    16.00 Konyaspor-Kasımpaşa
    19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe
    19.00 Eyüpspor-Alanyaspor
  • 20 Ocak Pazartesi
    20.00 Trabzonspor-Sivasspor

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

SÜPER LİG’DE 19. HAFTANIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU VE 20. HAFTANIN FİKSTÜRÜ
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