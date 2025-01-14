SÜPER LİG’DE 19. HAFTANIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU VE 20. HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Süper Lig’in 19. haftası sona erdi ve sezonun ilk yarısı tamamlandı. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı koruyarak zirvede yer aldı. Beşiktaş ise 3 maçlık galibiyet hasretini Bodrum FK’yi mağlup ederek sonlandırdı.
19. Hafta Sonuçları
- Kayserispor-Samsunspor: 0-1
- Hatayspor-Rizespor: 1-2
- Beşiktaş-Bodrum FK: 2-1
- Sivasspor-Alanyaspor: 1-1
- Trabzonspor-Antalyaspor: 5-0
- Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0
- Başakşehir-Galatasaray: 1-2
- Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3
- Göztepe-Kasımpaşa: 5-0
Puan Durumu (19. Hafta Sonrası)
- Galatasaray – 50 Puan
- Fenerbahçe – 42 Puan
- Trabzonspor – 38 Puan
- Beşiktaş – 36 Puan
- Adana Demirspor – 34 Puan
(Tam puan durumu için diğer takımların sıralamaları detaylandırılabilir.)
20. Hafta Fikstürü
- 17 Ocak Cuma
20.00 Hatayspor-Galatasaray
- 18 Ocak Cumartesi
13.30 Başakşehir-Rizespor
16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK
19.00 Beşiktaş-Samsunspor
- 19 Ocak Pazar
13.30 Göztepe-Antalyaspor
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe
19.00 Eyüpspor-Alanyaspor
- 20 Ocak Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Sivasspor
Kaynak: https://www.ensonhaber.com/