SÜPER LİG’DE 19. HAFTANIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU VE 20. HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Süper Lig’in 19. haftası sona erdi ve sezonun ilk yarısı tamamlandı. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı koruyarak zirvede yer aldı. Beşiktaş ise 3 maçlık galibiyet hasretini Bodrum FK’yi mağlup ederek sonlandırdı.

19. Hafta Sonuçları

Kayserispor-Samsunspor: 0-1

0-1 Hatayspor-Rizespor: 1-2

1-2 Beşiktaş-Bodrum FK: 2-1

2-1 Sivasspor-Alanyaspor: 1-1

1-1 Trabzonspor-Antalyaspor: 5-0

5-0 Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0

1-0 Başakşehir-Galatasaray: 1-2

1-2 Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3

2-3 Göztepe-Kasımpaşa: 5-0

Puan Durumu (19. Hafta Sonrası)

Galatasaray – 50 Puan Fenerbahçe – 42 Puan Trabzonspor – 38 Puan Beşiktaş – 36 Puan Adana Demirspor – 34 Puan

(Tam puan durumu için diğer takımların sıralamaları detaylandırılabilir.)

20. Hafta Fikstürü

17 Ocak Cuma

20.00 Hatayspor-Galatasaray

20.00 Hatayspor-Galatasaray 18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir-Rizespor

16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK

19.00 Beşiktaş-Samsunspor

13.30 Başakşehir-Rizespor 16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK 19.00 Beşiktaş-Samsunspor 19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe-Antalyaspor

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe

19.00 Eyüpspor-Alanyaspor

13.30 Göztepe-Antalyaspor 16.00 Konyaspor-Kasımpaşa 19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe 19.00 Eyüpspor-Alanyaspor 20 Ocak Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Sivasspor

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/