HANGİ YAPIM ZİRVEYE ADINI YAZDIRDI? İŞTE REYTİNG SONUÇLARI

13 Ocak 2025 tarihli reyting sonuçlarına göre, zirvenin sahibi yine Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir oldu. Dizi, Total, AB ve ABC gruplarında birinci sırayı alırken, dizinin özeti de her kategoride ikinci sırada yer aldı.

Total Grubu

1️⃣ Uzak Şehir (Kanal D)

2️⃣ Uzak Şehir Dizisinin Özeti

3️⃣ Esra Erol’da (Atv)

AB Grubu

1️⃣ Uzak Şehir (Kanal D)

2️⃣ Uzak Şehir Dizisinin Özeti

3️⃣ Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

ABC Grubu

1️⃣ Uzak Şehir (Kanal D)

2️⃣ Uzak Şehir Dizisinin Özeti

3️⃣ Esra Erol’da (Atv)

Uzak Şehir Zirveyi Bırakmadı

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, üç ana kategoride de liderliğini koruyarak başarısını sürdürdü. Dizinin özeti bile zirve yarışında ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekti.

TİAK Kararı

TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanamıyor. Ancak üç kategoride de zirveye yerleşen yapımların Uzak Şehir ve Esra Erol’da olduğu belirtildi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/