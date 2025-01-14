RONALDO, FATİH TERİM’İN TORUNUNU HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI

Fatih Terim’in Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Shabab’ı çalıştırmasıyla başlayan heyecan, Ronaldo’nun takımı Al Nassr ile eşleşmeleriyle zirveye çıktı. Bu eşleşme, özellikle Fatih Terim’in torunu Naz için unutulmaz bir anıya dönüştü.

“Messi’yi Sevmiyorum, Seni Çok Seviyorum!”

Cristiano Ronaldo ile tanışma ihtimalini öğrenen küçük Naz, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Naz, heyecanını şu sözlerle ifade etti:

“Messi’yi sevmiyorum, seni çok seviyorum. En iyisi sensin.”

Naz’ın bu duygusal anları, annesi Buse Terim tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Buse Terim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dedenin takımı kupa yarı finalinde Ronaldo’nun takımıyla eşleşince, Naz bunu öğrenip maça gideceğimizi duydu ve bakın neler oldu.”

Fatih Terim ve Al Shabab’ın Yükselişi

Fatih Terim, geçtiğimiz haftalarda Al Shabab’ın başına geçmiş ve takımını başarıyla yarı finale taşımıştı. Al-Feiha karşısında alınan galibiyet, hem kulüp taraftarlarını hem de Terim ailesini sevince boğmuştu.

Büyük Eşleşme: Al Shabab – Al Nassr

Lig Kupası yarı finalinde, Fatih Terim’in Al Shabab’ı ile Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’ı karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yaratırken, küçük Naz için ise unutulmaz bir fırsat anlamına geliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/