ÖZGÜR ÖZEL’DEN BEŞİKTAŞ OPERASYONU AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonlara sert tepki gösteren Özel, operasyonun siyasi bir hamle olduğunu savundu.

“MHP’nin Bu İşin Neresinde Olduğunu Konuşacağız”

Beşiktaş operasyonuna ilişkin konuşan Özel, “Şimdi o konuşulmasını istemedikleri şeyleri konuşmaya geldim. Beşiktaş operasyonu ile acaba geçim sıkıntısının ve zamların üzerini örtebilir miyiz diye düşünenlere inat, yargının siyasallaşmasını, MHP’nin bu işin neresinde olduğunu konuşacağız.” dedi. Ayrıca köprü ve otoyol zamlarına da değinerek vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Erdoğan’a Pazara Çıkma Çağrısı

Ekonomik sorunları eleştiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik şu sözleri kullandı:

“Erdoğan pazara gidemez. En son 21 yıl önce pazara çıkmış, 1 kilo çilek, 3 koli yumurta, 5 kilo karpuz almış ve 29 lira ödemiş. Bugün aynı alışveriş 1440 lira. Gel beraber pazara çıkalım.”

“Belediyelerimize Çelme Takıyorlar”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yapılan operasyonu eleştiren Özel, şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımız yoksullukla mücadele ediyor, halka dokunuyor, boş tencereyi kaynatıyorlar. Erdoğan, ne yapacağını bilemeyince belediyelerimizi silkelemeye başladı. Beşiktaş’taki bu operasyon düşman hukukudur. Belediye başkanı ihale sorumlusu değildir, böyle olsa her gün yüzlerce belediye başkanı ifadeye çağrılırdı.”

“AKP’nin Fiyonklusu Yurt Dışına Kaçtı”

Özgür Özel, Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk iddialarına da değinerek vakıf yöneticilerinin yurt dışına kaçtığını iddia etti:

“Vakfın başkanı, Aile Bakanı’nın eşi ve MHP’li bazı isimler suç duyurusu öncesinde istifa edip kaçtı.”

Milli Eğitim ve Ülkü Ocakları Protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ülkü Ocakları ile imzaladığı protokolü eleştiren Özel, gençlere yönelik tehdit ve baskı ortamının tehlikeli bir hale geldiğini belirtti:

“Okullara tarikatları sokuyorlar, yetmezmiş gibi Ülkü Ocakları ile protokol imzalıyorlar. Gençlere ne öğretecekler? Tehditler savuran bir anlayışı mı?”

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/