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Türk Otomotiv Sektörü 2024’te Zirveye Çıktı: Rekor İhracatla Tarih Yazıldı

Nur ERDOĞAN tarafından yayınlandı
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Türk otomotiv sektörü, 2024 yılında 37 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Ayrıca, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 10’a yükselerek sektördeki başarının altını çizdi.

10 Ülkeye 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat

AB üyesi 8 ülke, ABD ve Birleşik Krallık, Türk otomotiv sektörünün 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği başlıca pazarlar oldu.

2024 yılında ihracat performansı şu şekilde şekillendi:

  • Almanya: 4 milyar 856 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu.
  • Fransa: 4 milyar 330 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada.
  • Birleşik Krallık: Yüzde 25 artışla 4 milyar 101 milyon dolara ulaştı.
  • İtalya: Yüzde 9,5 artışla 3 milyar 435 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Slovenya ve Romanya’dan Çarpıcı Artışlar

Slovenya’ya yapılan ihracatta yüzde 33’lük artış, bu pazardaki büyüme potansiyelini gözler önüne serdi.
Romanya, yüzde 33,5 oranında artışla 1 milyar 159 milyon dolara ulaşarak dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

2024’te İhracatın Öne Çıkan Rakamları

  • En fazla ihracat yapılan ülke: Almanya (4,856 milyar dolar)
  • En yüksek artış oranı: Romanya (yüzde 33,5)
  • Toplam ihracat rakamı: 37,2 milyar dolar

İhracat Performansı ve Değişim Oranları

Ülke2023 İhracatı (USD)2024 İhracatı (USD)Değişim (%)
Almanya4,853,208,8724,856,459,8510,1
Fransa4,307,187,7934,330,292,5930,5
Birleşik Krallık3,289,218,1274,101,335,34425
İtalya3,138,049,9353,435,956,9229,5
İspanya2,441,266,8702,505,250,1213
Polonya1,763,122,8881,832,269,4574
Slovenya1,354,799,2231,799,190,26433
Belçika1,324,322,7881,400,934,7576
ABD1,017,151,8711,209,430,69919
Romanya868,680,2761,159,565,88933,5

kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr

Türk Otomotiv Sektörü 2024’te Zirveye Çıktı: Rekor İhracatla Tarih Yazıldı
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