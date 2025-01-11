Türk Otomotiv Sektörü 2024’te Zirveye Çıktı: Rekor İhracatla Tarih Yazıldı

Türk otomotiv sektörü, 2024 yılında 37 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Ayrıca, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 10’a yükselerek sektördeki başarının altını çizdi.
10 Ülkeye 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat
AB üyesi 8 ülke, ABD ve Birleşik Krallık, Türk otomotiv sektörünün 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği başlıca pazarlar oldu.
2024 yılında ihracat performansı şu şekilde şekillendi:
- Almanya: 4 milyar 856 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu.
- Fransa: 4 milyar 330 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada.
- Birleşik Krallık: Yüzde 25 artışla 4 milyar 101 milyon dolara ulaştı.
- İtalya: Yüzde 9,5 artışla 3 milyar 435 milyon dolarlık ihracat yaptı.
Slovenya ve Romanya’dan Çarpıcı Artışlar
Slovenya’ya yapılan ihracatta yüzde 33’lük artış, bu pazardaki büyüme potansiyelini gözler önüne serdi.
Romanya, yüzde 33,5 oranında artışla 1 milyar 159 milyon dolara ulaşarak dikkat çekici bir büyüme kaydetti.
2024’te İhracatın Öne Çıkan Rakamları
- En fazla ihracat yapılan ülke: Almanya (4,856 milyar dolar)
- En yüksek artış oranı: Romanya (yüzde 33,5)
- Toplam ihracat rakamı: 37,2 milyar dolar
İhracat Performansı ve Değişim Oranları
|Ülke
|2023 İhracatı (USD)
|2024 İhracatı (USD)
|Değişim (%)
|Almanya
|4,853,208,872
|4,856,459,851
|0,1
|Fransa
|4,307,187,793
|4,330,292,593
|0,5
|Birleşik Krallık
|3,289,218,127
|4,101,335,344
|25
|İtalya
|3,138,049,935
|3,435,956,922
|9,5
|İspanya
|2,441,266,870
|2,505,250,121
|3
|Polonya
|1,763,122,888
|1,832,269,457
|4
|Slovenya
|1,354,799,223
|1,799,190,264
|33
|Belçika
|1,324,322,788
|1,400,934,757
|6
|ABD
|1,017,151,871
|1,209,430,699
|19
|Romanya
|868,680,276
|1,159,565,889
|33,5
kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr