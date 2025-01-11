Türk Otomotiv Sektörü 2024’te Zirveye Çıktı: Rekor İhracatla Tarih Yazıldı

Türk otomotiv sektörü, 2024 yılında 37 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Ayrıca, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 10’a yükselerek sektördeki başarının altını çizdi.

10 Ülkeye 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat

AB üyesi 8 ülke, ABD ve Birleşik Krallık, Türk otomotiv sektörünün 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği başlıca pazarlar oldu.

2024 yılında ihracat performansı şu şekilde şekillendi:

Almanya : 4 milyar 856 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu.

: 4 milyar 856 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Fransa : 4 milyar 330 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada.

: 4 milyar 330 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada. Birleşik Krallık : Yüzde 25 artışla 4 milyar 101 milyon dolara ulaştı.

: Yüzde 25 artışla 4 milyar 101 milyon dolara ulaştı. İtalya: Yüzde 9,5 artışla 3 milyar 435 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Slovenya ve Romanya’dan Çarpıcı Artışlar

Slovenya’ya yapılan ihracatta yüzde 33’lük artış, bu pazardaki büyüme potansiyelini gözler önüne serdi.

Romanya, yüzde 33,5 oranında artışla 1 milyar 159 milyon dolara ulaşarak dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

2024’te İhracatın Öne Çıkan Rakamları

En fazla ihracat yapılan ülke : Almanya (4,856 milyar dolar)

: Almanya (4,856 milyar dolar) En yüksek artış oranı : Romanya (yüzde 33,5)

: Romanya (yüzde 33,5) Toplam ihracat rakamı: 37,2 milyar dolar

İhracat Performansı ve Değişim Oranları

Ülke 2023 İhracatı (USD) 2024 İhracatı (USD) Değişim (%) Almanya 4,853,208,872 4,856,459,851 0,1 Fransa 4,307,187,793 4,330,292,593 0,5 Birleşik Krallık 3,289,218,127 4,101,335,344 25 İtalya 3,138,049,935 3,435,956,922 9,5 İspanya 2,441,266,870 2,505,250,121 3 Polonya 1,763,122,888 1,832,269,457 4 Slovenya 1,354,799,223 1,799,190,264 33 Belçika 1,324,322,788 1,400,934,757 6 ABD 1,017,151,871 1,209,430,699 19 Romanya 868,680,276 1,159,565,889 33,5

kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr