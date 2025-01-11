Evlenecek Gençlere Müjde! Faizsiz Kredi Ödemeleri Mayıs’ta Başlıyor

Maddi zorluklar nedeniyle evlilik planlarını ertelemek zorunda kalan genç çiftler için sevindirici haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisiyle ilgili detayları ve ödeme tarihini duyurdu. Bakan Göktaş, Mayıs ayında ödemelerin başlayacağını açıkladı.

Faizsiz 150 Bin TL’lik Kredi Desteği

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere 48 ay vadeli, 150 bin TL’lik sıfır faizli kredi desteği sağlanacak. Başvurusu onaylanan çiftler, Mayıs ayı itibarıyla bu krediden yararlanmaya başlayacak.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Mayıs ayı içinde başvurusu kabul edilen gençlerimize ödemeleri yapacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.”

Depremzedelere Öncelik Verilecek

Bu önemli destek, öncelikli olarak deprem bölgesindeki gençlere sağlanacak. İlerleyen dönemlerde ise tüm Türkiye genelinde gençler bu programdan faydalanabilecek.

Kimler Yararlanabilir?

Faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyen gençler için bazı koşullar bulunuyor:

Evlilik Öncesi ve Sonrası Eğitim: Programa katılacak çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan danışmanlık ve eğitim hizmetlerini almayı taahhüt etmeli. Deprem Bölgesi Önceliği: Depremden etkilenen bölgelerdeki gençler, ilk başvurular için öncelikli olacak.

Aile ve Gençlik Fonunun Amacı

Bu yeni destek paketi, gençlerin aile kurmasını teşvik etmeyi ve sosyal risklere karşı korunmalarını sağlamayı hedefliyor. Fon, yalnızca maddi destek sağlamakla kalmayıp, genç çiftlere bilinçli ve sağlıklı bir aile yapısı oluşturma konusunda rehberlik etmeyi de amaçlıyor.

kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr