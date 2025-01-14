MERT DEMİR SESSİZLİĞİNİ BOZDU: “REKLAM DEĞİL, AŞK İÇERİSİNDEYİM”

Son günlerde Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım ile ilgili ortaya atılan iddialar, Mert Demir’i de hedef aldı. Ünlü şarkıcı, hakkındaki skandal iddiaların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

“Aşık Olduğum Bir İlişkinin İçerisindeyim”

Mert Demir, reklam aşkı iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

“Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum.”

“Cinsel Kimliğimle İlgili Yalanlar Atıldı”

Demir, kendisi hakkında çıkan söylentiler ve iddialara tepki göstererek, “Her başarımın altında başka sebepler arandı. Ailem didik didik edildi. Cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı. Ben sessiz kaldıkça bu insanlar daha da cesaretlendi.” dedi.

“Kariyerim Emeklerimin Sonucu”

Ünlü şarkıcı, kariyerine dair şu ifadeleri kullandı:

“Bugünlere gelmem, gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda geçirerek, kendimi eğiterek oldu. Bir yapımcı ya da sponsor desteği olmadan, tamamen emeğimle bu noktaya ulaştım.”

“Hukuki İşlem Başlatacağım”

Mert Demir, kendisi hakkında çıkan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağını duyurdu:

“Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağım. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

Serenay Sarıkaya da Tepki Göstermişti

Daha önce Serenay Sarıkaya, aynı iddialara “O kadar akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok. Konuyu mahkemeye taşıdık.” sözleriyle tepki göstermişti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/