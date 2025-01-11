Kripto Para Piyasasında Büyük Çöküş! Bitcoin ve Ethereum Sert Düştü

Dünya genelinde milyonlarca yatırımcının takip ettiği kripto para piyasasında sert düşüşler yaşandı. Bitcoin ve Ethereum, son 24 saatte büyük değer kayıplarıyla gündeme geldi.

Bitcoin 94 Bin Doların Altını Gördü

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6’ya yakın değer kaybederek 94 bin 387 dolar seviyesine kadar geriledi. Dün ise 92 bin 716 dolara kadar düşen Bitcoin, toparlanma çabalarına rağmen baskı altında kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’in piyasa değeri şu anda 1,91 trilyon dolar seviyesinde.

Ethereum’da Kaybın Oranı Daha Büyük

Kripto para piyasasının en büyük ikinci birimi olan Ethereum, daha sert bir düşüş yaşadı. Ethereum, son 24 saatte yaklaşık yüzde 8,5 değer kaybederek 3 bin 328 dolardan işlem görmeye başladı.

ABD Ekonomisinden Gelen Veriler Piyasaları Sarstı

Uzmanlar, bu düşüşlerin temel nedenlerinden birinin ABD ekonomisinden gelen olumsuz veriler olduğunu belirtiyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek tutma politikası,

faiz oranlarını uzun süre yüksek tutma politikası, Hazine tahvili getirilerindeki artış ve

ve bütçe açıklarının büyümesi kripto paralarda risk iştahını düşürdü.

Ayrıca, yatırımcı duyarlılığını ölçen Korku ve Risk İştahı Endeksi 54’e gerileyerek piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Piyasa Hacmi Geriledi

Kripto para piyasası toplamda yüzde 6,12 oranında değer kaybederek 3,36 trilyon dolara düştü. Ancak işlem hacmi yüzde 35,28 artışla 172,39 milyar dolara yükseldi.

Trump’ın Yemin Töreni Öncesi Belirsizlik

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde, piyasalarda yaşanan belirsizliğin bu düşüşlerde etkili olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, bu süreçte dalgalanmanın devam edebileceğini öngörüyor.

kaynak: www.ensonhaber.com