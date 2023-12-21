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Borsa İstanbul haftanın 4. iş gününe de düşüşle girdi

Borsa İstanbul haftanın 4. iş gününe de düşüşle girdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Aralık 2023 - 10:40
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde düşüş sürüyor. BIST 100 endeksi haftanın dördüncü iş gününe de düşüşle girdi, 7.657,03 puana geriledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde düşüş dördüncü gün de devam etti.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,81 puan azalışla 7.657,03 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 arttı, holding endesi yüzde 0,01 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile orman kağıt basım oldu. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ise en çok gerileyen sektör oldu.

Borsa İstanbul dün satış ağırlıklı bir seyir izlemişti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer düşüşle 7.662,85 puandan tamamladı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak girişimleri negatif bir seyir izlenmesine yol açtı.

GÖZLER TCMB’NİN FAİZ KARARINA DÖNDÜ

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Yurt için piyasalarda ise gözler TCMB’nin faiz kararına odaklandı. Analistler, politika faizine ilişkin karar metnindeki yönlendirmelerin de önemine dikkat çekiyor.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50’ye çıkaracağını tahmin etmişlerdi.

Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.810 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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