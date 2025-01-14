AYŞE BARIM’I YILLAR ÖNCE AHMET KURAL MI PATLATTI? YILLAR ÖNCESİ SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Magazin dünyasına bomba gibi düşen Ayşe Barım ve şirketine dair iddialar gündemi sallarken, yıllar önce şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın 2018’deki sözleri yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Ahmet Kural’ın O Sözleri

Ayşe Barım’ın şirketi ve oyuncularına yönelik iddiaların patlak vermesiyle birlikte, Ahmet Kural’ın zamanında yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi. Kural, 2018 yılında, Sıla Gençoğlu ile ilişkisinin bitmesinin ardından “Bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım” diyerek dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Bu sözler, sosyal medyada “Asıl Ayşe Barım bombasını zamanında Ahmet Kural patlatmış” şeklinde yorumlanarak tekrar paylaşıldı.

İddialar ve Tepkiler

Rekabet Kurulu’nun, 21 menajerlik şirketi ve ajansı hakkında başlattığı incelemeler sonrası, oyuncular peş peşe açıklamalarda bulunarak, sektörde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Ayşe Barım’ın ajansına bağlı Serenay Sarıkaya’nın reklam aşkı iddiaları da gündemi sallamıştı. İddiaya göre, Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir arasında yaşanan birlikteliğin aslında bir reklam işbirliği olduğu, bu ilişkilerin karşılığında Barım üzerinden bir iş insanından 5 milyon dolar ödendiği öne sürüldü.

Sıla ve Ahmet Kural’ın Geçmişi

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural’ın ilişkisi de sıkça gündem olmuştu. 29 Ekim 2018’de Zekeriyaköy’deki evlerinde yaşanan şiddet olayları sonrasında Kural, mahkeme tarafından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sıla’nın avukatı, “Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz.” şeklinde bir açıklama yaparken, Kural ise şiddet olayı sonrasında “Bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım” demişti.

Barım’ın İsim Hakkındaki Bombalar

Ayşe Barım’a dair iddiaların ardından, Kural’ın eski açıklamaları sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, “Ahmet Kural’ın zamanındaki sözleri, Barım’ın sektördeki etkinliğine dair ipuçları veriyordu” şeklinde yorumlar yaparak, dikkatleri yeniden Kural’ın açıklamalarına çekti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/