Vatandaş, Özgür Özel’in siyaset tarzını ne kadar beğeniyor?

ASAL Araştırma, CHP’nin genel başkanı Özgür Özel’in muhalefet tarzını vatandaşlara sordu.
ASAL Araştırma, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yapılan olağanüstü kurultayda CHP’nin genel başkanı seçilen Özgür Özel’in siyaset tarzının beğenilip beğenilmediğini sordu.
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CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olurken, genel başkan Özgür Özel de siyasette “yumuşama” dönemini başlattı.
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Kapsayıcı açıklamalar yapan ve siyasette kutuplaşmaya yol açacak söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan CHP liderinin muhalefet tarzı kimileri tarafından beğenilirken, zaman zaman eleştiriliyor. ASAL Araştırma, Özel’in muhalefet tarzını vatandaşlara sordu.
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