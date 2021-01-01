HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

ByLock’un Lisans Sahibi David Keynes Teslim Oldu!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
ByLock’un Lisans Sahibi David Keynes Teslim Oldu!
14 views
28 Temmuz 2021 - 11:15
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in, 9 Haziran’da İstanbul’a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı.

ByLock'un Lisans Sahibi David Keynes Teslim Oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock’un lisans sahibi David Keynes hakkında 17 Aralık 2020’de yakalama emri çıkartıldı.

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya’da hesabı bulunan Keynes’in avukatınca 4 Mart 2021’de verilen dilekçede, ABD’de vatandaşlık alarak Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştiren ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un patentinin kendisine ait olduğunu beyan eden Keynes’in, Türkiye’ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediği bildirildi.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.

Keynes’in, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eda Taşpınar’dan Dans ŞovEda Taşpınar’dan Dans Şov
Diyanet’e Bütçe YetmediDiyanet’e Bütçe Yetmedi
Mansur Yavaş’tan YKS PaylaşımıMansur Yavaş’tan YKS Paylaşımı
Fatih Terim’den Muhabire TepkiFatih Terim’den Muhabire Tepki
FOX TV Zuhal Topal ile Sözleşmesini FeshettiFOX TV Zuhal Topal ile Sözleşmesini Feshetti
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kasetli Şantaj İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’dan Dans Şov
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet’e Bütçe Yetmedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş’tan YKS Paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ByLock’un Lisans Sahibi David Keynes Teslim Oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Terim’den Muhabire Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FOX TV Zuhal Topal ile Sözleşmesini Feshetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emin Çölaşan’dan Çarpıcı Ankara Yazısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses İsyan Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anıl Altan ”Pelin’in Gerçek Yüzünü Gösteriyorum!”
SON DAKİKA HABERLERİ
Kasetli Şantaj İddiasıTemmuz 28, 2021-1:08 pm
Eda Taşpınar’dan Dans ŞovTemmuz 28, 2021-12:55 pm
Fatih Terim’den Muhabire TepkiTemmuz 28, 2021-11:05 am
FOX TV Zuhal Topal ile Sözleşmesini FeshettiTemmuz 28, 2021-10:55 am
Emin Çölaşan’dan Çarpıcı Ankara Yazısı!Temmuz 28, 2021-10:47 am
İbrahim Tatlıses İsyan EttiTemmuz 28, 2021-10:25 am
Anıl Altan ”Pelin’in Gerçek Yüzünü Gösteriyorum!”Temmuz 28, 2021-10:20 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.