ByLock’un Lisans Sahibi David Keynes Teslim Oldu!

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in, 9 Haziran’da İstanbul’a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock’un lisans sahibi David Keynes hakkında 17 Aralık 2020’de yakalama emri çıkartıldı.

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya’da hesabı bulunan Keynes’in avukatınca 4 Mart 2021’de verilen dilekçede, ABD’de vatandaşlık alarak Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştiren ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un patentinin kendisine ait olduğunu beyan eden Keynes’in, Türkiye’ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediği bildirildi.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.

Keynes’in, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.