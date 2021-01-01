Evlenme Teklifine ‘Evet’ Dedi !

6 yıldır birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

2 ay önce çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtıyla havalara uçtu. Şu sıralar dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta bulunan yakışıklı oyuncu, proje bitimiyle birlikte nişan yapacak.

Yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, aileleriyle de küçük bir kutlama yaptı. Çift şimdilik haberi herkesten saklıyor, sadece yakın arkadaşları biliyor. Bu arada Serkan Çayoğlu’nun sevgilisinin parmağına taktığı özel tasarım şık pırlanta yüzüğün fiyatının 370 bin lira olduğunu öğrendim.