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Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı…

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı…
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09 Mart 2022 - 13:01

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı…

Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede sunuculuk yapan Çağla Şıkel, tercih ettiği siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren ünlü sunucu ve model Şıkel’in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 1

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 2

Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı gibi isimlerin podyumda yürüdüğü gecede sunuculuk yapan Şıkel, siyah elbisesi ve fit haliyle çok konuşuldu.

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 3

Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren Şıkel, sosyal medya hesabında geceye ait paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 4

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü model, adeta sosyal medyayı salladı.

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 5

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel’in pozlarına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 6

İltifat yağmuruna tutulan model, fit haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 7

İşte o paylaşımlar…

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 8
Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 9
Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 10
Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 11
Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 12
Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 13

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 16

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 19

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 20

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit vücuduna yorum yağdı… - Sayfa 23

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