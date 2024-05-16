Aziz Yıldırım’ın ‘viski’ itirafında çarpıcı detay! Ramazan ve kürsü detayı gündem oldu…

Dün düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, 2018 yılında Ali Koç’a seçimi kaybettiği akşam üzüntüsünü hafifletmek için viski içtiğini itiraf etti. Ancak o dönemle ilgili detaylar yeniden gündem oldu.
Yıldırım’ın “Viskiyi çektik” dediği dönem Ramazan ayına denk geliyordu. Hatta o gün Ali Koç, konuşması sırasında su içmiş ve bu hareketiyle büyük tepki çekmişti. Koç’tan sonra kürsüye gelen Yıldırım ise “Ben içmiyorum” diyerek görevlilerden önündeki suyu kaldırmalarını istemişti. Yıldırım’ın bu hareketi de Ramazan hassasiyeti olarak yorumlanmış ve büyük takdir toplamıştı.
“ÜZGÜNDÜK, EVE GİDİP İKİ KADEH VİSKİ ÇEKTİK”
Dünkü toplantıda ise önüne konulan konuşma metnine bağlı kalmayan Aziz Yıldırım, 2018 yılında seçimi kaybettiği akşamla ilgili “Ali Koç’a kaybettim. Vay efendim garajdan gitmişim. Havadan mı gideyim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık” şeklinde bir ifade kullandı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
6 yıl önce kameralar önünde örnek bir tutum sergileyip kürsüdeki suyu kaldırtan Yıldırım’ın o günün akşamında “Viski çektik” demesi sosyal medyada viral oldu.