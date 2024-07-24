2025 Audi S3 Türkiye’de görücüye çıktı!

Audi, 2025 model S3’ü Türkiye’de satışa sundu. İşte bu otomobilin fiyatı ve özellikleri hakkında detaylı bir inceleme.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in lüks markası Audi, birkaç ay önce 2025 model S3’ü resmi olarak tanıtmıştı. Performansı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu model, artık Türkiye yollarında.

Audi S3’ün dış tasarımında bazı yenilikler göze çarpıyor; özellikle ön ve arka aydınlatmalar yenilenmiş. İç mekanda ise büyük bir değişiklik yapılmamış; konsol kısmı genel hatlarıyla korunmuş.

TEKNİK DETAYLAR

Audi S3, 333 beygir güç ve 420 Nm tork üreten turboşarjlı 2.0 litrelik benzinli motorla donatıldı. Özel performans teknolojileri sayesinde araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,4 saniyede tamamlıyor ve maksimum hızı 250 km/s olarak belirlendi.

2025 AUDİ S3 FİYAT LİSTESİ

2.0 TFSI quattro 333 hp, Benzinli Sportback, Otomatik (S tronic) – 4.750.643 TL

2.0 TFSI quattro 333 hp, Benzinli Sedan, Otomatik (S tronic) – 4.861.403 TL