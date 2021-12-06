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Van’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem!

Van’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem!
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06 Aralık 2021 - 16:26

Van’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem!

Van’ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Eklenme: 06 Aralık 2021 07:33 – Güncelleme: 06 Aralık 2021 08:31

Van'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46’da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, merkez Tuşba ilçesinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

AFAD, jandarma ve 112 ekiplerinin bölgede araştırmalarını sürdürdüğünü dile getiren Bilmez, “Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Van’da saat 00.46’da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.” ifadesini kullandı.

Ekiplerin saha taramasının devam ettiğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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