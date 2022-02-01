Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Pehlivan ve Ağırel Yeniden Cezaevine Giriyor

Pehlivan ve Ağırel Yeniden Cezaevine Giriyor
1 views
15 Şubat 2022 - 16:14

Pehlivan ve Ağırel Yeniden Cezaevine Giriyor

Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan cezalarının onanmasının ardından yeniden cezaevine giriyor.

Pehlivan ve Ağırel Yeniden Cezaevine Giriyor

Murat Ağırel Twitter hesabından, “Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, korkmayın, alışmayın” paylaşımını yaptı.

Çağlayan Adliyesi’nden fotoğrafını paylaşan Barış Pehlivan da “Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…” ifadesini kullandı.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyayı sarsan haber! Rus işgali için bu gece saat verdilerDünyayı sarsan haber! Rus işgali için bu gece saat verdiler
Kadınlardan Fatura Eylemi: AVM’lerde OturdularKadınlardan Fatura Eylemi: AVM’lerde Oturdular
Sona Gelindi: Elektrik Paketinde Neler Var?Sona Gelindi: Elektrik Paketinde Neler Var?
Kırmızı Etin KDV’si Yüzde 18’e Çıkartıldı; Akşener Tepki GösterdiKırmızı Etin KDV’si Yüzde 18’e Çıkartıldı; Akşener Tepki Gösterdi
Cengiz Holding’in Kazdağları Projesine Bilirkişi DarbesiCengiz Holding’in Kazdağları Projesine Bilirkişi Darbesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hollanda’da Kovid-19’la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küresel piyasalar Fed’in toplantı tutanaklarını bekliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin: Savaş istemiyoruz, bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyayı sarsan haber! Rus işgali için bu gece saat verdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadınlardan Fatura Eylemi: AVM’lerde Oturdular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sona Gelindi: Elektrik Paketinde Neler Var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pehlivan ve Ağırel Yeniden Cezaevine Giriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırmızı Etin KDV’si Yüzde 18’e Çıkartıldı; Akşener Tepki Gösterdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cengiz Holding’in Kazdağları Projesine Bilirkişi Darbesi
SON DAKİKA HABERLERİ
Hollanda’da Kovid-19’la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyorŞubat 16, 2022-10:42 am
Küresel piyasalar Fed’in toplantı tutanaklarını bekliyor!Şubat 16, 2022-10:34 am
Putin: Savaş istemiyoruz, bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulundukŞubat 16, 2022-10:28 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruzŞubat 16, 2022-10:15 am
Dünyayı sarsan haber! Rus işgali için bu gece saat verdilerŞubat 15, 2022-4:26 pm
Leyla Aydemir davasında yeni gelişme!Şubat 15, 2022-2:56 pm
Avrupa’nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandıŞubat 15, 2022-2:43 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !