Pehlivan ve Ağırel Yeniden Cezaevine Giriyor

Murat Ağırel Twitter hesabından, “Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, korkmayın, alışmayın” paylaşımını yaptı.

Çağlayan Adliyesi’nden fotoğrafını paylaşan Barış Pehlivan da “Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…” ifadesini kullandı.