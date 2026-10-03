Jennifer Lopez Milano’da gündem oldu! Korumasının elini uzun süre bırakmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Milano Moda Haftası kapsamında geldiği İtalya’da yine magazin dünyasının gündemine oturdu. Ünlü yıldızın otomobilinden indiği sırada yanında bulunan korumasının elini sıkıca tutması ve bir süre elini bırakmaması dikkat çekti.

57 yaşındaki Lopez, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sahne performansları ve moda dünyasındaki etkinlikleriyle de uzun süredir uluslararası magazin basınının yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor.

Milano’da yoğun ilgiyle karşılandı

Milano Moda Haftası için İtalya’ya giden Jennifer Lopez, etkinlik öncesinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü şarkıcıyı görmek ve imza almak isteyen çok sayıda kişi, Lopez’in bulunduğu bölgede bekledi.

Kalabalığın giderek artması üzerine güvenlik ekibi devreye girdi. Lopez’in uzun süredir yanında bulunan koruması da ünlü yıldızın çevresinde güvenli bir alan oluşturulmasına yardımcı oldu.

Otomobilden inerken elini tuttu

Lopez’in otomobilinden indiği sırada yaşanan bir an ise diğer görüntülerden ayrılarak dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, kalabalığın arasından ilerlerken korumasının elini tuttu.

İkilinin bir süre el ele yürümesi kameralara yansırken, Lopez’in korumasının elini hemen bırakmaması sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Görüntülerde korumanın Lopez’e kalabalık arasında eşlik ettiği ve hayranların yoğun ilgisi sırasında şarkıcının güvenliğini sağladığı görüldü.

Sosyal medyada “yakıştırma” yorumları

Jennifer Lopez ile korumasının daha önce de birlikte görüntülenmiş olması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. İkilinin son görüntülerini gören bazı kullanıcılar aralarındaki yakınlığı yorumlarken, bazıları ise görüntülerin yalnızca güvenlik amacıyla yaşanan doğal bir an olduğunu belirtti.

Ancak korumanın yüzük parmağındaki alyans da dikkatlerden kaçmadı. Bu ayrıntının fark edilmesiyle birlikte sosyal medyada yapılan yorumlar daha da arttı.

Lopez özel hayatıyla da gündemde

Jennifer Lopez, son yıllarda kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Ünlü sanatçının Ben Affleck ile evliliğinin sona ermesinin ardından yalnız olduğu yönündeki açıklamaları magazin basınında geniş yer buldu.

Milano’da yaşanan son görüntüler ise Lopez’in özel hayatına ilişkin yeni iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Ancak görüntülerde yer alan korumanın, Lopez’in güvenliğinden sorumlu ekipte uzun süredir görev yaptığı belirtiliyor.

İkilinin Milano’daki görüntüleri, Jennifer Lopez’in moda haftası kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretin en çok konuşulan anlarından biri oldu.