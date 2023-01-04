Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Eda Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Bizi de derinden üzdü

Eda Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Bizi de derinden üzdü
3 views
04 Ocak 2023 - 16:07
Eda Taşpınar’ın mescitte verdiği poza gelen tepkiler sonra savcılık soruşturma başlatmıştı. Taşpınar’ın pozundan sonra otelden de açıklama geldi.
Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Bizi de derinden üzdü

Moda ikonu olarak gösterilen EdaTaşpınar’ın bir otelin içerisinde bulunan Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesi tepkilere neden oldu.

Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da şu yazılı açıklamayı yaptı:

“Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz.”

NE OLMUŞTU?
Eda Taşpınar’ın Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesi tepki çekmiş, Taşpınar’ın ‘Mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla yayınladığı fotoğrafla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte memur ve emeklilerin zam oranları…Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte memur ve emeklilerin zam oranları…
Tokat’ta 3 kişinin ölümünde sır perdesi aralandıTokat’ta 3 kişinin ölümünde sır perdesi aralandı
Aydın’da restorandaki patlamadan bir acı haber dahaAydın’da restorandaki patlamadan bir acı haber daha
Selçuk Bayraktar duyurdu! Süpersonik Kızılelma geliyorSelçuk Bayraktar duyurdu! Süpersonik Kızılelma geliyor
Alman müsteşar bile ‘iade edelim’ dediAlman müsteşar bile ‘iade edelim’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Bizi de derinden üzdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu ‘İşte kanıtı’ diye paylaştı! “Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağız”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Portakal Altılı Masa’nın adayını açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şok Market’ten sonra Migros da karar aldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski şampiyon Turabi “Survivor’a gitmeyin” dedi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte memur ve emeklilerin zam oranları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tokat’ta 3 kişinin ölümünde sır perdesi aralandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAralık 22, 2022-4:38 pm
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !