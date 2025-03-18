ECE ÜNER HAKKINDA FLAŞ KARAR: YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında adli kontrol talep etti. Üner, yurt dışı yasağı ve imza talebiyle mahkemeye sevk edildi. Üner, sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Ece Üner Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Halk TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. 15 Mart 2025 tarihinde sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden İsmail Saymaz‘ın pasaportuna el konulmasını eleştiren bir paylaşım yapmış ve ardından @eceuner12 rumuzlu hesap üzerinden “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık!” şeklinde bir yanıt vermişti. Bu paylaşım sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 301/1 maddesinde düzenlenen yargı organlarının alenen aşağılama ve TCK 288/1 maddesinde yer alan adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Üner İçin Adli Kontrol Talep Etti

Başsavcılığın talimatıyla, Ece Üner Halk TV binasında ifadeye çağrıldı ve polis tarafından adliyeye götürüldü. Üner, ifadesinin ardından savcılık tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sosyal Medyada Yayımlanan Paylaşımlar

Başsavcılık açıklamasında, İsmail Saymaz‘ın paylaştığı yazıya, Ece Üner’in sosyal medya üzerinden verdiği yanıtın soruşturma konusu olduğuna dikkat çekildi. Saymaz, pasaportunun el konulmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, “Hakkımda yurt dışı çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Almanya’ya gittim, geri geldim ama hakkımda soruşturmalar devam ediyordu” demişti. Ece Üner’in cevabında ise, “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı” şeklinde bir yanıt vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Savcılık, Yargı Organlarını Aşağılama Suçu İle Soruşturma Başlattı

Savcılık, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımların yargı organlarını alenen aşağılama ve adil yargılamayı etkileme amacı taşıdığını belirterek, Üner hakkında re’sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne de talimat verildi.

Halk TV Sunucusu Ece Üner’in Savcılıkla İletişimi

Ece Üner, daha önceki dönemde de çeşitli soruşturmalara ve ifadeye çağrılma süreçlerine katıldığını belirtti. Üner, sosyal medya paylaşımlarını eleştirel gazetecilik olarak tanımlayarak, yapılanları reddettiğini ifade etti.

Sürecin Gelişmeleri

Ece Üner’in mahkemeye sevk edilmesi, sosyal medya ve basın üzerinden yükselen tartışmaların ardından daha fazla dikkat çekmeye devam ediyor. Üner’in hakkındaki soruşturma süreci ve mahkeme kararları, ilerleyen günlerde kamuoyu tarafından yakından takip edilecektir.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/