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Erdoğan için Gazetecilere Verilen Sorular Sızdı

Erdoğan için Gazetecilere Verilen Sorular Sızdı
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06 Aralık 2021 - 16:16

Erdoğan için Gazetecilere Verilen Sorular Sızdı

Katar’a yapacağı ziyaret öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru soracak gazetecilere önceden verilen sorular sızdı. Basın toplantısı sırasında Erdoğan’a aynı sorular yönetildi.

Erdoğan için Gazetecilere Verilen Sorular Sızdı

Katar’a yapacağı ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soru soracak gazetecilere, soruların önceden verildiği ortaya çıktı.

Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladığı toplantıdan 5 dakika kadar önce Yeniçağ’ın yayınladığı sorular toplantı sırasında gazeteciler tarafından Erdoğan’a yöneltildi. Gazetecilerin soru sorarken sık sık ellerinde tuttukları kağıda bakması dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan, soruları cevapladığı sırada, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın kendisine verilen “Asgari ücret anketi yaptırdınız. Bakanlardan bilgi alarak, gönlünüzden de 4 bin TL’nin altına düşmeyin dediğiniz söyleniyor. Nedir düşünceniz?” sorusunu yöneltince, “Beni köşeye sıkıştırıyorsun” diyerek espri yapmıştı.

Toplantıdan önce sızan sorular şöyle:

Kaan Bozdoğan – Anadolu Ajansı

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile iki hafta önce Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara’da görüştünüz. Birleşik Arap Emirlikleri basını bu ziyareti, “Umut vadeden ilişkiler” şeklinde yorumladı ve ziyaretin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir döneme taşıyacağını belirtti. Bugün de bir Arap coğrafyasının güçlü ülkelerinden biri olan Katar’a gidiyorsunuz. Bu kapsamda, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilere dair değerlendirmeniz ne olur?

Gülseli Kenarlı – DHA

Taliban Yönetimi konusunda ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra 19 ülkenin imzaladığı ortak bir açıklamala oldu. Açıklamada Taliban’ın, eski hükümet mensupları ve güvenlik personeline zarar vermeyecekleri yönündeki vaatlerini yerine getirmesi istendi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kaan Bozdoğan- AA

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubunu etkisiz hale getiriyor. Dört gün önce de PKK/KCK’lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi. Küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik geniş coğrafyada sürdürülen söz konusu başarılı operasyonlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?

Aslı Bilger Kutludağ – A Haber

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmelere başladı. Siz geçen asgari ücrete ilişkin, “Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacak. Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyeceğiz“ demiştiniz. “Parti kulislerinden” denilerek medyaya yansıyan haberlerde asgari ücret için farklı farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Bu konudaki son durum ve değerlendirmeniz nedir?

Mücahit Topçu- CNNTÜRK

Önceki gün yaptığınız açıklamada kimi ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarının bir sebebinin de “piyasadaki aç gözlü fırsatçılar” olduğunu ifade etmiştiniz. Bazı ürünlerin marketten markete göre ciddi fiyat farklarıyla satıldığını görüyoruz. Önceki gün Siirt’te yaptığınız bir konuşmada, bu konuda “Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız” dediniz. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor?

 

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