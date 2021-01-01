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Instagram Fenomeni Aída Victoria Merlano Annesini Hapishaneden Kaçırdı

Instagram Fenomeni Aída Victoria Merlano Annesini Hapishaneden Kaçırdı
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01 Kasım 2021 - 9:40

Instagram Fenomeni Aída Victoria Merlano Annesini Hapishaneden Kaçırdı

Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano’nun gardiyanın dikkatini dağıtarak annesini hapisten kaçırdığı iddia edildi.

21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin annesi, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle hapishanede yatmaktaydı.

İngiliz The Sun’dan aktarılan habere göre, Instagram fenomeninin annesi eski politikacı Aida Merlano Rebolledo’nun ip kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi. Merlano’nun da, annesini kurtarmak için plan yaptığı iddia edildi.

38 yaşında olan Aída Merlano, 2019 yılında senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından yakalandı.

38 yaşında olan Aída Merlano, 2019 yılında senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından yakalandı.

Rebolledo, seçim zaferinden sonraki altı ay içinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki hafta sonra hapisten kaçtı.

 

 

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Instagram Fenomeni Aída Victoria Merlano Annesini Hapishaneden Kaçırdı
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