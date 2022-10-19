Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü oyuncu,model ve sunucu Didem Aksu uzun çalışmalar sonucunda parfümlerini piyasaya çıkardı!

Ünlü oyuncu,model ve sunucu Didem Aksu uzun çalışmalar sonucunda parfümlerini piyasaya çıkardı!
2 views
19 Ekim 2022 - 18:29

İşin ilginç tarafı parfümlerini piyasaya çıkarması değil; dünyada bir ilke imza atıp firmasını biricik kedisi Linda adına kurdu!

 

Ve onun adına özel parfüm üretti!”1 yıldır parfümlerimi üretmek için çalışıyordum.

Fransa-Türkiye arasında mekik dokudum orada parfümörlerden eğitimler aldım!

Ve sizlere sonunda 4 çeşit mükemmel kokular ürettim! Türk hanımları her şeyin en güzeli ve en özeline layık!

4 kokumda birbirinden güzel ve özel! Birbirlerinden çok farklı kokular! Size bir sır vereyim ben 4’ünü birlikte karıştırıp kullanıyorum!

Bir kere kullanan eminim ki bağımlısı olacak! Koku çok önemli; parfüm kullanmayan bir kadın olmamalı!

Her gün duşumuzu alıp; bütçemize göre parfümümüzü sürmeliyiz; evde bile olsak!

Koku başkaları için değil; önce kendimiz için, mental ve ruhsal sağlığımız için çok önemli! En başta kendimiz için güzel kokmalıyız!

Motivasyonumuz daha iyi olur! Aromaterapi denilen bir gerçek var sonuçta! Benim kokularımla kendinizi bir kraliçe yada bir dünya starı olarak hissedeceksiniz!

Özgüveniniz artacak” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Michaela Astro’dan 2023 bombaları!Michaela Astro’dan 2023 bombaları!
Ece Efe: “O Kız” kariyerimdeki kırılma noktası olduEce Efe: “O Kız” kariyerimdeki kırılma noktası oldu
Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü… ‘Bu nasıl 34 beden Buse?’Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü… ‘Bu nasıl 34 beden Buse?’
Ne oldu bu adamlara böyle? Kadın meslektaşları bile gölgede kaldıNe oldu bu adamlara böyle? Kadın meslektaşları bile gölgede kaldı
Bir süredir ekranlardan uzaktı… Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ortaya çıktıBir süredir ekranlardan uzaktı… Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu,model ve sunucu Didem Aksu uzun çalışmalar sonucunda parfümlerini piyasaya çıkardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İranlı kadınlara destek için özgürlük defilesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KADINLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAM NOT
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeşim Salkım’dan bomba ihanet itirafı! Buket Aydın duyduklarına şok oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker’in avukatından dikkat çeken sözler! ‘Uygulayınca görürsünüz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trump’tan Erdoğan’la ilgili çarpıcı ifadeler! Ses kayıtları 2 yıl sonra ortaya çıktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela Astro’dan 2023 bombaları!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 2022/3 dönem sözleşmeli er E-Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOKİ KURA SONUÇLARI | Merakla beklenen tarih belirlendi… 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aliya İzzetbegoviç ölümünün 19. yıldönümünde anılıyor…Aliya İzzetbegoviç kimdir?
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !