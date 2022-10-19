Ünlü oyuncu,model ve sunucu Didem Aksu uzun çalışmalar sonucunda parfümlerini piyasaya çıkardı!

İşin ilginç tarafı parfümlerini piyasaya çıkarması değil; dünyada bir ilke imza atıp firmasını biricik kedisi Linda adına kurdu!

Ve onun adına özel parfüm üretti!”1 yıldır parfümlerimi üretmek için çalışıyordum.

Fransa-Türkiye arasında mekik dokudum orada parfümörlerden eğitimler aldım!

Ve sizlere sonunda 4 çeşit mükemmel kokular ürettim! Türk hanımları her şeyin en güzeli ve en özeline layık!

4 kokumda birbirinden güzel ve özel! Birbirlerinden çok farklı kokular! Size bir sır vereyim ben 4’ünü birlikte karıştırıp kullanıyorum!

Bir kere kullanan eminim ki bağımlısı olacak! Koku çok önemli; parfüm kullanmayan bir kadın olmamalı!

Her gün duşumuzu alıp; bütçemize göre parfümümüzü sürmeliyiz; evde bile olsak!

Koku başkaları için değil; önce kendimiz için, mental ve ruhsal sağlığımız için çok önemli! En başta kendimiz için güzel kokmalıyız!

Motivasyonumuz daha iyi olur! Aromaterapi denilen bir gerçek var sonuçta! Benim kokularımla kendinizi bir kraliçe yada bir dünya starı olarak hissedeceksiniz!

Özgüveniniz artacak” dedi.