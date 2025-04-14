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ÜNLÜ RAPÇİ SANSAR SALVO’DAN SKANDAL PAYLAŞIM!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü rap müzik sanatçısı Sansar Salvo, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla 3 ay cezaevinde kalan Salvo, bu kez babasına şiddet uyguladığı görüntülerle kamuoyunun tepkisini çekti.

BABASINA ŞİDDET UYGULADI, TEHDİT ETTİ

Sansar Salvo, sosyal medya hesabından babasına fiziksel şiddet uyguladığı anların videosunu paylaşarak büyük bir skandala imza attı. Paylaşımlarda Salvo’nun, “Eğer o vesayeti alırsan bunları her gün yaşarsın. Yaşlı başlı adamsın, seni öldürürüm” diyerek babasını tehdit ettiği duyuluyor.

“BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRAN BABAMDIR” İDDİASI

Skandal video sonrası ardı ardına paylaşımlar yapan Sansar Salvo, ailesine yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Ünlü rapçi, “Beni uyuşturucuya alıştıran Selahattin Ergün’dür. Ailem ve akrabalarım benim emeklerimle kendi yatırımlarını yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca babasının eski kız arkadaşı Tuğba Demir’in ölümüyle ilgili imalarda bulunduğunu iddia eden Salvo, günlerdir sinir krizi geçirdiğini belirtti. Videoda, evi dağıttığı ve babasından para aldığı anlar da yer aldı.

ANNESİNE DE SESLENDİ

Salvo, annesine ise sosyal medya üzerinden ulaşamadığını söyleyerek “Hiçbir şekilde ulaşamıyorum, anne cevap ver” paylaşımında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Sansar Salvo’nun sosyal medyada paylaştığı şiddet içerikli görüntüler ve tehditkar açıklamaları, kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Binlerce kişi Salvo’nun davranışlarını kınarken, olayın hukuki boyut kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor.

Kamuoyu, rapçinin babasına uyguladığı şiddet nedeniyle savcılık tarafından harekete geçilmesini bekliyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

ÜNLÜ RAPÇİ SANSAR SALVO’DAN SKANDAL PAYLAŞIM!
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