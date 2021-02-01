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Şahan Gökbakar: “Yazık oluyor!”

Şahan Gökbakar: “Yazık oluyor!”
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17 Aralık 2021 - 16:54

Şahan Gökbakar: “Yazık oluyor!”

Komedyen Şahan Gökbakar, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına ilişkin olarak “Yazık oluyor… Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu” dedi.

Şahan Gökbakar: "Yazık oluyor!"

Merkez Bankası, politika faizini dün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14’e düşürdü. TL’deki erime ve enflasyondaki artışa rağmen banka, faiz indirimlerine devam kararı aldı.

Karar sonrası Dolar’da ve Euro’da yeni rekorlar geldi.

Komedyen Şahan Gökbakar da Twitter hesabından ekonomideki gidişatla ilgili paylaşım yaptı.

“BU KONTROLSÜZ GİDİŞE BİR SON VERMENİN ZAMANI GELMEDİ Mİ?”

Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“1 dolar=16.1 TL, 1 euro=18.3 TL. Yazık oluyor… Bu durumdan ülkemizin hayrına bir sonuç çıkması mümkün değil. Artık bütün söylemleri bir kenara bırakıp, ekonomi bilimi ışığında, bu kontrolsüz gidişe bir son vermenin zamanı gelmedi mi?”

“BİZ BU DÜNYADA YAŞAMIYOR MUYUZ?”

“Pandemi döneminin etkisi dünyada enflasyon oldu. Dünya ülkeleri bu soruna faiz artırarak cevap verdi. Ya dün Norveç Merkez Bankası bile faiz artırdı. Refahın en yüksek olduğu Norveç! Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu! Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?”

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