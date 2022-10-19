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İranlı kadınlara destek için özgürlük defilesi

İranlı kadınlara destek için özgürlük defilesi
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19 Ekim 2022 - 17:38

Modacı Azadeh Pourakbar, İranlı kadınlara destek için İstanbul’da özgürlük defilesi düzenledi. Davet iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Defilenin sonunda modeller saçlarını kesti.

İranlı modacı Azadeh Pourakbar önceki akşam Bahçeşehir Billion Lounge Clup’da bir Defile düzenledi. Türkiye’de 6 yıldır moda tasarımcısı olarak çalışan Pourakbar, defilesine İranlı kadınlara destek için “Özgürlük” adını verdiğini söyledi. Modacı, İranlı kadınların içinde bulunduğu baskıya karşı dikkat çekmek amacıyla özel hazırladığı siyah renkli tasarımlarını sergiledi. Türk ve İranlı mankenlerin yer aldığı defilede mankenler yüzlerine şiddet temalı makyajla podyuma çıktı. Defilenin finalinde ise mankenler saçlarına keserek İranlı kadınların özgürlük direnişine katkıda bulundu.

 

İranlı kadınlara destek için özgürlük defilesi

Modacı Azadeh Pourakbar gözyaşları içinde “Türkiye’deki cesur kadınlara ve bize destek veren herkese İranlı kadınlar adına teşekkür ederim. Orada bir özgürlük mücadelesi var. Biz de İranlı kadınlar olarak buradan oradaki kadınlara destek veriyoruz” dedi.

İranlı kadınlara destek için özgürlük defilesi
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