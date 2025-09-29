Bülent Ersoy’dan Gündem Yaratan Açıklama: “Param Çok, Aşk İstiyorum”

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, son konserinde izleyicileriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Sahne sırasında içini döken Ersoy, “Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?” ifadelerini kullandı.

Sanatçının sözleri salonu kahkahaya boğarken, izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Ersoy’un bu çıkışı büyük yankı uyandırdı.