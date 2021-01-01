Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise 30 Ağustos’ta Ankara’da sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Hadise’nin dansı ise olay oldu.

Kaan Yıldırım ile ayrılığı ve ardından Mehmet Dinçer’le olan birlikteliğiyle son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Hadise’nin son yaptığı dans paylaşımı, saniyeler içinde binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Son dönemlerde benzer tarzda sahne kıyafeti giydiği için eleştirilen Hadise eleştirilere yanıtını yaptığı paylaşımlarla veriyor.

Son olarak yaptığı iddialı dansı paylaşan Hadise kendisine ise “Şampiyon” diyor. Hadisenin dansı sosyal medyada da uzun süre gündemde kaldı.

Pandemi nedeniyle bir buçuk yıl sonra ilk kez yeniden sahneye çıkan ünlü şarkıcı, önceki gün çekilen fotoğraflarını, ‘Hadise geri döndü!’ notuyla yayınlamıştı.