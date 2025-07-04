Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç’ı paylaştı!

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından oğlu Ardıç ile tatilden kareler paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Yargı dizisinde “Ilgaz” karakteriyle dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Haziran 2023’te Burcu Denizer ile Atina’da dünyaevine giren Urgancıoğlu, Aralık ayında baba olmuştu.9 Aralık’ta doğan minik Ardıç, 3.100 gram ağırlığında dünyaya geldi. Oğlunu gözlerden uzak büyüten oyuncu, zaman zaman takipçileriyle özel anlarını paylaşıyor. Son olarak eşi ve oğluyla çıktığı tatilden fotoğraflarını paylaşan oyuncu, gönderisine “Otostop çeken timsahlar” notunu düştü.
Kaan Urgancıoğlu’nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, minik Ardıç’ın sevimliliğine övgüler yağdırdı.