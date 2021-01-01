Aman Deniz Dilini Tut

Selin Ciğerci, Deniz Akkaya’nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle kendisine saldırdığını, ağır hakaret ve iftiralar gerçekleştirdiğini ileri sürerek avukatı aracılığıyla 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı ve ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etti. Mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar, Deniz Akkaya’nın Ciğerci hakkında, internet ortamında ve yazılı görsel basında yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, tedbire uyulmadığı taktir de 1 aydan 6 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacağının Deniz Akkaya’ya ihtarına karar verdi.

Bir internet sitesi ve sosyal medya hesabından Akkaya’nın şiddet eylemlerine devam ettiğinin belirtildiği dava dilekçesinde, eski manken hakkında 3 ay süreyle Selin Ciğerci’ye yönelik “şiddet, tehdidi hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde” karar verildiği belirtildi. Akkaya’nın tedbir kararını ihlal etmesi üzerine 3 gün zorlama hapis cezası verildiğinin belirtildiği dilekçede, Akkaya’nın cezaevine girerken dahi Ciğerci’ye yönelik saldırılarına devam edeceğini ısrarla kameralar önünde dile getirdiği yer aldı.

“CAHİLİN DİBİ”

Ciğerci’nin avukatı Şeyda Yıldırım dilekçesinde Akkaya’nın instagram üzerinden Selin Ciğerci için, “Cahilin dibi”, “Naylon fatura kullanıyor”, “T.C.’nde yasak olan taşıyıcı annelik” gibi söylemlerde bulunduğunu belirterek, Selin Ciğerci’nin evli ve başarılı bir iş kadını olduğu, 2020’de ise vergi rekortmenleri arasına girdiği anlatıldı.

100 bin TL manevi tazminat isteyen Selin Ciğerci, Deniz Akkaya’nın internet ortamında ve yazılı ve görsel medya araçlarında hakkında yazılı veya sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesini istedi.

“TEDBİR TALEBİNİ KABUL ETTİ”

Mahkeme Selin Ciğerci’nin ihtiyati tedbir talebini kabul ederek, Deniz Akkaya’nın Selin Ciğerci hakkında internet ortamında ve yazılı görsel basında yayın yapmasının dava sonuçlanıp, kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdi. Mahkeme tedbire uyulmadığı takdirde, 1 aydan 6 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacağının Deniz Akkaya’ya ihtarına karar verdi.